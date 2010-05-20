«Национальный газовый союз Украины» подпишет соглашение

В пятницу в Берлине, в рамках V международной конференции «Энергетический диалог. Россия - Европейский Союз. Газовый аспект», Всеукраинская общественная организация «Национальный газовый союз Украины» и Некоммерческое партнерство «Российское газовое общество» планируют подписать соглашение о сотрудничестве.

Об этом УНИАН сообщил представитель НАК «Нафтогаз Украины».

По словам собеседника агентства, от Украины в Берлин должен приехать председатель правления НАК «Нафтогаз Украины», глава «Национального газового союза Украины» Евгений БАКУЛИН, а Россия будет представлена президентом НП «Российское газовое общество» Валерием ЯЗЕВЫМ.

Кроме того, запланирована встреча между представителями НАК «Нафтогаз Украины», ОАО «Газпром», Eurogas и немецкого концерна E.ON Ruhrgas.

Справка УНИАН. Всеукраинская общественная организация «Национальный газовый союз Украины» создана 6 июля 2001 г. в Киеве. ВОО НГСУ объединяет на условиях коллективного членства предприятия украинской газовой отрасли. Целью деятельности союза является внедрение в Украине европейского опыта сотрудничества газовой промышленности с государственными органами власти, общественностью и средствами массовой информации. Аналогичные объединения существуют в Соединенных Штатах Америки, Франции, Нидерландах, Германии, Японии, Южной Корее, России и многих других государствах.