Встреча президентов: “ничья” в пользу России и шансы на реванш

В отличие от харьковской встречи премьер-министров Украины и России, визит Дмитрия Медведева в Киев и его встречи с украинским коллегой Виктором Януковичем не увенчались “историческими” договоренностями. Пользуясь футбольной терминологией, можно даже сказать, что между президентами Украины и России состоялся «договорной» матч, результат которого был заранее известен обеим сторонам.

На этом фоне несколько контрастируют попытки Виктора Януковича получить у России добро относительно возвращения Украины на туркменский рынок газа. Но, по-видимому, фактор пролонгации пребывания ЧФ РФ в Севастополе как повод для дополнительных уступок уже исчерпал себя в глазах России. И если Украина не дает хода российским инициативам по объединению “Газпрома” и “Нафтогаза”, то и РФ игнорирует наши идеи. Что же касается подписанных в ходе визита Медведева соглашений, то реальным достижением украинской власти можно считать только договор о демаркации границы с Россией, да и то с оговорками. Благодаря блестящей победе в Харькове, Россия сегодня может почивать на лаврах, тогда как Украине необходимо интенсивно готовиться к реваншу.

Кто с кем и о чем

Стоит в общих чертах напомнить, какие же соглашения были подписаны на встрече президентов 17 мая. Кроме уже упомянутого о демаркации российско-украинской государственной границы, министры образования двух стран Андрей Фурсенко и Дмитрий Табачник подписали Соглашение о первоочередных мерах по развитию научно-образовательного сотрудничества на 2010-2012 годы. Министр культуры РФ Александр Авдеев и министр культуры и туризма Украины Михаил Кулиняк подписали Программу сотрудничества между ведомствами на 2010-2014 годы.

Руководитель "Роскосмоса" Анатолий Перминов и генеральный директор Национального космического агентства Украины Юрий Алексеев подписали Межправительственное соглашение о сотрудничестве в области использования и развития российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС. И, наконец, ОАО "Банк ВТБ" и "Укрэксимбанк" заключили Соглашение о межбанковском сотрудничестве.

Кроме задокументированных договоренностей были и декларации о намерениях. В частности, президенты говорили о том, что Россия может помочь Украине достроить крейсер «Украина» - о сотрудничестве в завершении постройки этого крупного боевого корабля. По мнению российских экспертов, учитывая критическую нехватку в ВМФ России современных крупных боевых кораблей, достройка «Украины» и ввод ее в строй в составе ВМФ России является разумным шагом. С российской стороны прозвучали призывы продолжить переговоры и об интеграции в области авиастроения.

В целом стороны остались в границах харьковских договоренностей, которые, безусловно, более выгодны для России. 18 мая украинский эстеблишмент предпринял попытку, правда, задним числом, хоть немного повысить свои ставки. Но они были полностью проигнорированы Дмитрием Медведевым. Обо всем по порядку…

Остановка на границе

Начнем с границы. 17 мая Дмитрий Медведев и Виктор Янукович подписали соглашение о демаркации государственной границы между Украиной и Россией. В тот же день после переговоров Президент Украины выразил надежду, что вопрос делимитации морской границы между Украиной и РФ будет решен положительно. Демаркация границы, или, проще говоря, обозначение границы между сопредельными странами на картах и местности (с помощью пограничных знаков), была одной из самых долгоиграющих тем в отношениях между Украиной и Россией. То есть, граница между нами и РФ, в принципе, существует с момента получения Украиной независимости и соответствует границам УССР, но формально она до сих пор так и не была подтверждена соглашением между странами. Главным камнем преткновения в вопросе украинско-российской границы являлось несогласие России с разграничением керченского пролива. Все хорошо помнят историю с островом Тузла, поэтому не стоит углубляться в подробности конфликта семилетней давности. Другое дело, что согласие РФ начать процесс демаркации может сопровождаться кулуарными договоренностями относительно определенных уступок со стороны Украины.

Но 19 мая директор Департамента информационной политики Министерства иностранных дел Украины Олег Волошин поспешил успокоить общественность, заявив, что Украина будет настаивать на четком разграничении границы с Россией в Керченском проливе, однако готова идти на компромиссы по экономическим вопросам. По словам О.Волошина, Украина готова искать такие модели, которые позволят судам под российским флагом “чувствовать себя нормально”, проходя по этому проливу. Он также отметил, что вопрос о принадлежности Тузлы не рассматривается. «Тузла вообще не обсуждается, это украинская территория», - подчеркнул представитель украинского МИДа.

Соглашение о демаркации, как отметил глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко, является наиболее значимой договоренностью, среди подписанных в ходе визита в Киев Дмитрия Медведева. “19 лет украинская власть не могла добиться демаркации границы с Россией и наконец это произошло. Конечно, остается вероятность наличия каких-то негласных договоренностей, но пока о них ничего не известно, договор о демаркации остается безусловным позитивом для Украины”, - отметил политолог. Что касается остальных договоренностей, подписанных 17 мая, то, по мнению политолога, они лишь закрепляют те позиции, которые были достигнуты Россией благодаря харьковским соглашениям.

“Медведев приехал в Киев, как триумфатор. Практически все претензии, которые предъявлял российский президент к украинской власти в своем открытом письме к Виктору Ющенко в августе прошлого года, сегодня сняты. Россия снова может говорить об Украине, как о своем союзнике”, - отметил В.Фесенко. Таким образом, по его мнению, приезд Д.Медведева в Украину носил больше символический, чем практический характер и был призван продемонстрировать восстановление дружеских отношений между двумя странами. Политолог так же убежден, что и В.Янукович достаточно успешно использовал встречу с российским президентом в собственных целях. “Украинский президент доказал своим избирателям, что новая власть действительно улучшила отношения с Россией и добилась от нее определенных уступок. При этом отсутствие громких соглашений в стратегически важных сферах помогло Януковичу нейтрализовать оппозицию, которой, по большому счету, не за что критиковать последние украинско-российские договоренности”, - добавил политолог.

Отыграться на чужом поле трудно, но возможно

В ходе украинско-российского экономического форума, который состоялся 18 мая с участием президентов Украины и России, министр топлива и энергетики Украины Юрий Бойко обратился к Дмитрию Медведеву с просьбой разрешить Украине транспортировать газ из Туркмении через российскую газотранспортную систему (ГТС). Кроме того, он отметил необходимость получения Украиной гарантий относительно объемов транзита российского газа в ЕС в связи со строительством Россией обходных газовых трубопроводов. Обеспокоенность снижением прокачки российского газа через ГТС Украины высказывалась украинским правительством и ранее.

Как известно, Россия прекратила транзит газа из Средней Азии по контрактам третьих стран в 2006 году. С тех пор весь газ для Украины закупает и перепродает "Газпром". Вопрос возврата к прямым покупкам туркменского газа Украина неоднократно поднимала и во времена президентства Виктора Ющенко. Однако, все упиралось в вопрос его транспортировки, которая возможна исключительно через газотранспортную систему РФ. Как стало понятно из высказываний российского президента на форуме, позиция России остается непреклонной – она не намерена пускать Украину в свою газотранспортную систему в качестве транзитера. Таким образом, нам еще раз дали понять, что единственным условием для получения каких бы то ни было уступок по газу может быть только согласие на объединении «Нафтогаза» с «Газпромом» на приемлемых для России условиях.

Но, как считает независимый эксперт по энергетическим вопросам Александр Нарбут, Украина в состоянии изыскать для диалога с «Газпромом» весомые аргументы и помимо простой сдачи своих газотранспортных активов. «Сегодня «Газпром» очень заинтересован в повышении собственной капитализации, которая, по данным независимых европейских экспертов составляет отнюдь не те 150-200 млрд. долл., о которых говорят Путин и Медведев. На Лондоской бирже «Газпром» оценивают приблизительно в 130 млрд. долл. и это реальная рыночная капитализация. Достичь повышения капитализации «Газпрому» проще всего за счет поглощения «Нафтогаза», находящегося под боком у России. Именно поэтому российское руководство так настойчиво проталкивает идею об объединении двух компаний. Однако, мы можем наблюдать, что инициатива Путина натолкнулась на вязкость среды – украинские бизнесмены говорят о том, что прежде, чем объединяться, нужно хорошо посчитать. Президент шутит по поводу объединения с «Газпромом» 50 на 50. Одним словом, россиянам дают понять, что отдавать «Нафтогаз» Украина не готова».

В то же время, по мнению эксперта, просьба В.Януковича относительно транзита среднеазиатского газа в Украину выглядела несерьезно. «Добиться от России большего можно, но только имея четкую стратегию в отстаивании собственных интересов. Если логика “Газпрома” заключается в том, что только он имеет право продавать весь газ, транспортируемый через российскую ГТС, то и Украина должна встать на такую же позицию. Конечно, существуют соответствующие договоренности с Россией, которые она не согласится пересмотреть. Но если Украина вернется к вопросу реформирования “Нафтогаза” в духе брюссельской декларации, то созданные на его базе компании будут иметь полное право заключать с “Газпромом” новые договора. В том числе, может быть поставлен вопрос и о том, что Украина будет покупать у “Газпрома” газ на украинско-российской границе для последующей его транспортировки и перепродажи в страны Европы», - отметил А.Нарбут.

Он убежден что, как прошлая украинская власть постепенно излечилась от “евроромантизма”, так и нынешняя должна уйти от “руссоромантизма” и перейти к прагматизму в отстаивании национальных интересов. “Но прежде чем отстаивать национальные интересы, нужно четко обозначить, где и в чем эти интересы заключаются”, - считает эксперт.

Конечно, кроме газового направления по всему фронту украинско-российских взаимоотношений существует еще масса опасных участков. Хуже того, мы можем даже не догадываться где и без того слабая украинская оборона на гране прорыва. Слишком многое решается за закрытыми дверями. Саммит глав правительств СНГ, на который украинская власть делает тоже немалые ставки, может слегка пролить свет на планы России относительно дальнейшего тесного сотрудничества. Он состоится 21 мая в Санкт-Петербурге.

Тем не менее, в позиции крупного провластного бизнеса начинает просматриваться усталость от нахрапостости российских партнеров. Об этом может свидетельствовать пробуксовка российского блиц-крига в сфере энергетики и авиастроения. Более того, даже в сугубо политических вопросах, где Украина пошла на максимальные уступки, появились спорные моменты. Продлив срок пребывание ЧФ РФ в Севастополе, Украина тем не менее не спешит отдавать россиянам гидрографические объекты на крымском побережье, демонстрирует несговорчивость в вопросе обновления состава флота. Украина отказалась от приглашения вступить в Организацию Договора о коллективной безопасности, куда ее настойчиво приглашала Россия. И пусть все это слабое утешение после сдачи Севастополя в аренду еще на 25 лет, но есть надежда, что к нынешней власти начинает приходить понимание той опасности, которую представляет для нее неудержимая жажда России продолжать экономическую экспансию в Украину. Жаль только, что украинские олигархи совершенно равнодушны к гуманитарной сфере, которая теперь оказывается наиболее уязвимой для нападок соседей.

Антон Лосев (УНИАН)