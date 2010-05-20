США готовы оказывать Украине помощь

США заявляют о готовности оказывать Украине консультативную и техническую помощь в рамках существующих механизмов энергетического сотрудничества, в частности, украинско-американской группы по вопросам энергетической безопасности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, об этом сказал специальный посланник Государственного департамента США по энергетическим вопросам Евразии Ричард МОРНИНГСТАР во время встречи с министром иностранных дел Украины Константином ГРИЩЕНКО.

Была подчеркнута перспективность таких направлений сотрудничества как сокращение энергопотребления, возможность разработки нетрадиционных источников энергоносителей.

Собеседники обсудили актуальные вопросы стратегического партнерства между двумя государствами, в частности, мероприятия по практической реализации договоренностей президентов Украины и США, достигнутых в ходе саммита по вопросам ядерной безопасности в Вашингтоне 12 апреля.

Также была обсуждена проблематика европейской и региональной энергетической безопасности.