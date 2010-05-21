Посол РФ при ЕС пока не знает, нужно ли “Газпрому” согласие Еврокомиссии
В случае слияния с “Нафтогазом”
Посол России при ЕС Владимир ЧИЖОВ пока не знает, придется ли “Газпрому” получать согласие Еврокомиссии в случае слияния с “Нафтогазом Украины”.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом российский посол заявил сегодня на пресс-конференции.
“Я должен проверить”, - сказал посол.
“В любом случае “Газпрому” придется получать согласие иностранных владельцев его акций”, - добавил В.ЧИЖОВ.
Как сообщал УНИАН, с предложением объединить "Газпром" и "Нафтогаз" выступил 30 апреля премьер-министр России Владимир ПУТИН.
После этого Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назвал предложение В.ПУТИНА “экспромтом”.
Председатель “Газпрома” Алексей МИЛЛЕР уже заявил, что в случае объединения, “Газпром” готов будет вложить деньги в модернизацию украинской газотранспортной системы.
“Газпром” владеет рядом компаний в странах-членах ЕС, а поэтому, по мнению ряда экспертов, при слияние с “Нафтогазом” российскому производителю газа, возможно, придется получать согласие на такое слияние в Антимонопольном органе Еврокомиссии.