Посол РФ при ЕС пока не знает, нужно ли “Газпрому” согласие Еврокомиссии

Посол России при ЕС Владимир ЧИЖОВ пока не знает, придется ли “Газпрому” получать согласие Еврокомиссии в случае слияния с “Нафтогазом Украины”.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом российский посол заявил сегодня на пресс-конференции.

“Я должен проверить”, - сказал посол.

“В любом случае “Газпрому” придется получать согласие иностранных владельцев его акций”, - добавил В.ЧИЖОВ.

Как сообщал УНИАН, с предложением объединить "Газпром" и "Нафтогаз" выступил 30 апреля премьер-министр России Владимир ПУТИН.

После этого Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назвал предложение В.ПУТИНА “экспромтом”.

Председатель “Газпрома” Алексей МИЛЛЕР уже заявил, что в случае объединения, “Газпром” готов будет вложить деньги в модернизацию украинской газотранспортной системы.

“Газпром” владеет рядом компаний в странах-членах ЕС, а поэтому, по мнению ряда экспертов, при слияние с “Нафтогазом” российскому производителю газа, возможно, придется получать согласие на такое слияние в Антимонопольном органе Еврокомиссии.