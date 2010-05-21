Газпром предложил считать метан новым видом полезных ископаемых

Российская газовая монополия "Газпром" предложила записать в законодательстве метан угольных пластов как новый вид полезного ископаемого. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные пресс-службы "Газпрома".

По данным монополии, после того, как газ, добываемый из угольных пластов, будет внесен в общероссийский классификатор полезных ископаемых, правительству необходимо будет обнулить налог на его добычу. В "Газпроме" считают, что это позволит повысить инвестиционную привлекательность проектов по добыче, так как их реализация требует от компаний значительных средств.

"Газпром" начал производство газа из угольных пластов на Кузбассе. Такой газ, точно так же, как и сланцевый, относится к категории нетрадиционных.

В последние годы, напоминает Лента.ру, именно нетрадиционной газ привлекает внимание крупных компаний. Так, в США уже удалось резко нарастить объемы добычи сланцевого газа, благодаря чему местный рынок теперь почти не нуждается в импортном сырье. Это уже отразилось на европейском рынке, куда экспортеры из Ближнего Востока были вынуждены перенаправить свой газ. Он поступает в Европу в сжиженном виде и в 2009 году был намного дешевле газа, поставляемого "Газпромом" по трубопроводам.

Сланцевый газ был найден и в Европе, но пока его производства не хватает для обеспечения нужд местных потребителей.

На сайте "Газпрома" отмечается, что не весь уголь годен для производства метана. Всего прогнозные запасы метана в России оцениваются в 83,7 триллиона кубометров, что составляет около трети от прогнозных ресурсов всего природного газа в стране.