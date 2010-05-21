Котировки фьючерсов на нефть снизились до 68 долл./барр.

Фьючерсы на нефть в четверг закрылись с понижением ввиду опасений относительно перенасыщения рынка нефти на Среднем Западе в США и возможности замедления экономического роста в Европе, передает ПРАЙМ-ТАСС.

По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки июньских фьючерсов на легкую малосернистую нефть, срок действия которых истек в четверг, снизились на 1,86 доллара, или на 2,7%, до 68,01 доллара за баррель. Между тем котировки наиболее активно торгующихся июльских фьючерсов на нефть снизились на 1,68 доллара, или на 2,3%, до 70,80 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent на ICE снизились в цене на 1,69 доллара, или на 2,3%, до 72 долларов за баррель.

На определенном этапе торгов цена июньского контракта упала на 8% до 64,24 доллара, самого низкого уровня с июля 2009 года.

Участники рынка говорят, что большая часть потерь в этот день обусловлена бегством от рискованных активов, наблюдавшимся на многих рынках, включая рынок драгоценных металлов и фондовый рынок.

Инвесторы обеспокоены тем, что мировой экономический рост может пострадать, если долговой кризис Греции распространится за пределы страны. ЕС и МВФ создали пакет мер помощи стоимостью почти 1 трлн. долларов, направленный на то, чтобы сдержать распространение долгового кризиса. Однако этот план еще должен быть одобрен немецким парламентом на голосовании, которое пройдет в пятницу. Распространение долгового кризиса может замедлить экономический рост и спрос на нефть в Европе, а возможно, и в мире.

Неожиданный рост числа первичных заявок на пособия по безработице в США, о котором свидетельствовали данные Министерства труда США, также усилил существующие опасения относительно угроз для восстановления мировой экономики.

Фьючерсы на бензин закрылись с понижением на 2 доллара за галлон впервые с февраля. На рынке бензина большая доля спроса зависит от количества людей, ежедневно ездящих на работу из пригорода в город и обратно. Июньские фьючерсы на бензин RBOB подешевели на 5,07 цента, или на 2,5%, до 1,9645 доллара за галлон. Котировки июньских фьючерсов на топочный мазут снизились на 4,33 цента, или на 2,2%, до 1,9019 доллара за галлон.

Во второй половине торгов цены на нефть продемонстрировали частичное восстановление после внезапного роста евро против доллара, сделавшего нефть более дешевой для держателей единой европейской валюты.

Однако участники валютного рынка сказали, что рост евро не был связан с каким-либо улучшением перспектив долга Греции или европейского экономического роста. Евро вырос в условиях низкого объема торгов после того, как многие инвесторы ушли с валютных рынков для того, чтобы избежать риска в плане непредсказуемых последствий кризиса суверенного долга для мирового экономического роста.

Фьючерсы на нефть также не смогли полностью побороть понижательное давление со стороны растущих запасов нефти в городе Кушинг. Запасы нефти в городе Кушинг, который является пунктом поставки нефти по фьючерсным контрактам, торгующимся на NYMEX, выросли до рекордно высокого уровня 37,9 млн. баррелей. Об этом свидетельствовали данные Министерства энергетики США.