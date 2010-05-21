Грищенко: Украина "не собирается никому передавать ГТС"

Украина и Россия не заключали соглашение о сотрудничестве в газовой сфере.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО сегодня в Верховной Раде Украины во время часа вопросов к правительству, отвечая на вопрос о заявлении министра иностранных дел Российской Федерации Сергея ЛАВРОВА о достигнутых договоренностях между Украиной и Россией о сотрудничестве в газовой сфере.

«В рамках контактов между соответствующими правительственными структурами Украины и РФ ведется обсуждение вопроса о максимально эффективном использовании ГТС, которую никто не собирается никому передавать, в интересах двух государств. Никакого конкретного соглашения на сегодняшний день не существует», - сказал К.ГРИЩЕНКО.

Также министр отметил, что Украина не ведет переговоров об объединении своей газотранспортной системы с российской.

«Ни на межгосударственном уровне, ни на межведомственном официальном уровне переговоры об объединении газотранспортной системы или газовых систем не ведутся», - сказал К.ГРИЩЕНКО.

При этом он отметил, что для Украины имеет важное значение сотрудничество с РФ в ядерной сфере. В частности, по его мнению, создание совместного мощного ядерного центра позволит Украине конкурировать на рынках третьих стран, в частности, в Турции, Китае и Индии.

«Для того чтобы создать сбалансированную интегрированную систему, ведутся соответствующие переговоры. Но никто ничего никому отдавать не собирается», - подчеркнул К.ГРИЩЕНКО, комментируя заявления о том, что украинская власть «сдает» национальные интересы в ядерной отрасли.