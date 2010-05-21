Янукович не согласится на объединение “Нафтогаза” с “Газпромом”

Новая украинская власть, сформированная победителем февральских выборов Президента Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, не согласится на объединение "Нафтогаза Украины" с российским "Газпромом" или на другую форму сотрудничества в газовой сфере, которая будет угрожать интересам приближенных к власти предпринимателей.

Об этом говорится в переданном УНИАН анализе Центра Восточных исследований (OSW, Варшава).

Эксперт одного из наиболее известных аналитических центров в Польше Славомир МАТУШАК отметил, что это подтверждает последний визит Президента Российской Федерации Дмитрия МЕДВЕДЕВА в Украину, во время которого, несмотря на ожидания россиян, не были подписаны договоры о сотрудничестве в энергетике.

Аналитик отметил, что новая украинская власть демонстрирует готовность идти на уступки в сферах, которые не считает для себя важными.

Среди них эксперт назвал согласие занять позицию россиян в урегулировании Приднестровского конфликта, декларация поддержки формируемой россиянами новой системы европейской безопасности или предоставленное ранее разрешение на продление пребывания Черноморского флота в Крыму.

В то же время в экономических вопросах представители власти демонстрируют готовность защищать интересы приближенных к себе бизнесменов.

"Несмотря на спекуляции во время визита МЕДВЕДЕВА, не подписаны никакие важные договоры, которые хотела Россия. Во время пресс-конференции Президент В,ЯНУКОВИЧ даже высказал мнение, что нужно замедлить темпы сотрудничества между Украиной и Россией", - отметил аналитик.

Эксперт не исключил, что власть может согласиться на договор об объединении активов авиационной промышленности, на поставку ядерного топлива для атомных станций в Украине и финансирование россиянами двух блоков на Хмельницкой АЭС.

"В то же время достижение согласия в предлагаемой россиянами форме межгосударственного договора о сотрудничестве в газовой сфере или фактическом объединении "Нафтогаза" с "Газпромом" выглядят маловероятными, поскольку нарушают интересы украинского бизнеса, связанного с ЯНУКОВИЧЕМ и Партией регионов", - отметил аналитик.

С.МАТУШАК в то же время назвал значительным успехом Украины подписание договора о демаркацией границы с Россией.

Как сообщал УНИАН, ряд обозревателей ожидали во время визита Д.МЕДВЕДЕВА в Киев 17-18 мая подписания соглашений об экономическом сотрудничестве, которые, по мнению представителей украинской оппозиции, несли угрозу национальным интересам Украины.

Ряд экспертов считают невыгодным для Украины создание газотранспортного консорциума с Россией, объединение "Нафтогаза" с "Газпромом", передачу контроля над активами авиационной промышленности россиянам и полную зависимость от поставок ядерного топлива из РФ, что, по некоторым данным, содержат договоры, которые готовятся к подписанию сторонами.

Справка УНИАН. Впервые идею объединения российского газового монополиста "Газпрома" и крупнейшей государственной украинской компании "Нафтогаз Украины" озвучил глава российского правительства Владимир ПУТИН после встречи с украинским премьером Николаем АЗАРОВЫМ в конце апреля.

Н.АЗАРОВ и Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ заявили, что не обсуждали этот вопрос с российскими властями, назвав заявление В.ПУТИНА „экспромтом”.

В то же время они сказали, что готовы рассмотреть предложения и согласиться на них, если объединение будет проходить на паритетных принципах.

Эксперты отмечают, что в случае объединения компаний - из расчета стоимости их активов - Украина могла бы получить в общей фирме 5-6% акций.