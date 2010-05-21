Эксперт: Украина сможет добиться новых уступок от России

Украина сможет добиться новых уступок от России в газовой сфере после реформирования НАК «Нафтогаз Украины».

Такое мнение в интервью УНИАН высказал независимый эксперт по энергетическим вопросам Александр НАРБУТ, комментируя результаты встречи Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА с Президентом России Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ, состоявшейся 17-18 мая.

По мнению эксперта, заявление В.ЯНУКОВИЧА о желании Украины вернуть себе право напрямую заключать договора на поставки газа со странами Средней Азии, сделанное им в ходе встречи с Д.МЕДВЕДЕВЫМ, не было подкреплено серьезными аргументами. «Добиться от России большего можно, но только имея четкую стратегию в отстаивании собственных интересов. Если логика «Газпрома» заключается в том, что только он имеет право продавать весь газ, транспортируемый через российскую ГТС, то и Украина должна занять такую же позицию. Конечно, существуют соответствующие договоренности с Россией, которые она не согласится пересмотреть. Но если Украина вернется к вопросу реформирования «Нафтогаза» в духе Брюссельской декларации, то созданные на его базе компании будут иметь полное право заключать с «Газпромом» новые договора. В том числе может быть поставлен вопрос о том, что Украина будет покупать у «Газпрома» газ на украинско-российской границе для последующей его транспортировки и перепродажи в страны Европы», – считает А.НАРБУТ.

Говоря об инициативе российской стороны относительно объединения «Газпрома» и «Нафтогаза», эксперт отметил, что «Газпром» очень заинтересован в повышении собственной капитализации. «По данным независимых европейских экспертов, капитализация «Газпрома» составляет отнюдь не те 150-200 млрд. долл., о которых говорят В.ПУТИН и Д.МЕДВЕДЕВ. На Лондонской бирже «Газпром» оценивают приблизительно в 130 млрд. долл., и это реальная рыночная капитализация. Достичь повышения капитализации «Газпрому» проще всего за счет поглощения «Нафтогаза», находящегося под боком у России. Именно поэтому российское руководство так настойчиво проталкивает идею об объединении двух компаний, – сказал А.НАРБУТ и добавил: – Однако мы можем наблюдать, что инициатива В.ПУТИНА натолкнулась на вязкость среды – украинские бизнесмены говорят о том, что прежде чем объединяться, нужно хорошо посчитать. Президент шутит по поводу объединения с «Газпромом» 50 на 50. Одним словом, россиянам дают понять, что отдавать «Нафтогаз» Украина не готова».

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