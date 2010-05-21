«Нафтогаз» заинтересован в российских активах по добыче углеводородов

НАК "Нафтогаз Украины" заинтересована в российских активах по добыче углеводородов. Об этом заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Евгений БАКУЛИН журналистам в Берлине, передает РИА "Новости".

Отвечая на вопрос, интересуют ли "Нафтогаз" активы по добыче в РФ, он сказал: "Безусловно, интересуют".

При этом Е.БАКУЛИН не стал конкретизировать, какие именно активы, а также не уточнил, что именно предлагает "Нафтогазу" российская сторона в рамках возможного объединения активов с "Газпромом".

По словам главы украинской компании, стороны должны провести детальные расчеты. "Сегодня задача и "Газпрома", и "Нафтогаза" - сделать расчеты и дать предложения, чтобы они были рассмотрены на межправительственном уровне", - отметил Е.БАКУЛИН.

Напомним, 30 апреля премьер-министр России Владимир ПУТИН выступил с предложением объединить "Газпром" и "Нафтогаз". Позже пресс-секретарь главы правительства пояснил, что предложение Москвы подразумевает не поглощение "Нафтогаза" "Газпромом", а создание новой компании.

Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявил в преддверии своего визита в Украину 17-18 мая, что на данный момент речь идет не о слиянии воедино "Газпрома" и "Нафтогаза", а о возможности объединения каких-то активов или создания совместного предприятия.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ со своей стороны говорил, что считает возможным объединение компаний на паритетных началах.

В свою очередь глава "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР заявлял, что объединение "Газпрома" и "Нафтогаза" должно быть равно выгодным обеим сторонам и может происходить поэтапно. По его словам, в случае принятия решения об объединении "Газпром" готов помочь полностью модернизировать газотранспортную систему Украины.