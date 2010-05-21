Украина намерена вернуть на свой шельф компанию Vanco

Украина рассчитывает возобновить сотрудничество с американской компанией Vanco.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ сегодня в Симферополе.

«Вернем мы назад компанию Vanco», - сказал он.

А.КЛЮЕВ назвал действия предыдущего правительства Украины по отношению к этой структуре рейдерством, добавив, что они существенно подорвали авторитет Украины в мире. "То рейдерство, которое было со стороны прошлого Кабинета министров, ничем не оправдано. Мы подорвали авторитет Украины перед всеми международными инвесторами», - сказал первый вице-премьер.

А.КЛЮЕВ заявил, что Украина заинтересована в работе компаний с серьезными финансовыми ресурсами и имеющими передовой опыт.

Первый вице-премьер считает, что тот "авторитет", который создал Украине конфликт с Vanco, практически ничем не отличается от "авторитета" тех стран, где «ходят пираты».

«Это фактически то же самое. Люди начали работать, заключили договор – (а у них) все забрали, расторгли (договор)», - сказал А.КЛЮЕВ.

Как сообщал УНИАН, в правительстве Украины на данный момент готовятся предложения по мировому соглашению для решения конфликтной ситуации с компанией Vanco. Об этом 13 мая сообщил премьер-министр Николай АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что Минюсту поставлена задача подготовить механизм для решения проблемы без судебных разбирательств.

Напомним, что в настоящее время в Арбитражном институте Торговой палаты г. Стокгольма находится иск компании Vanco к правительству Украины.

Кабинет министров Украины предлагает компании «Венко Прикерченска» заключить мировое соглашение по тяжбе, связанной с расторжением правительством Украины договора о разделе продукции.

Справка УНИАН. В 2006 году Vanсo International Ltd. выиграла первый открытый конкурс и заключила в октябре в 2007 г. с Кабинетом министров Украины Соглашение о распределении продукции (СРП), добываемой в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря.

Vanco International передала все права и обязанности по СРП компании Vanco Prykerchenska.

25 апреля 2008 года Минприроды аннулировало лицензию компании Vanco Prуckerchenska Ltd. на пользование недрами.

17 июля 2008 года компания Vanco Prуckerchenska начала арбитражный процесс против Украины в соответствии с требованиями Арбитражного института Торговой палаты г. Стокгольм (Швеция) относительно конфликта по СРП.

21 мая 2008 года Кабинет министров Украины принял решение об одностороннем выходе из соглашения с компанией Vanco о распределении продукции.