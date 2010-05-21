«Нафтогаз» вступает в «Еврогаз»

Сегодня в г. Берлин (Германия) председатель правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН и президент Европейского союза газовой промышленности «Еврогаз» Доменико ДИСПЕНЦА подписали Меморандум о взаимопонимании.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины».

Также компания напоминает, что НАК начала процедуру вступления в «Еврогаз» на правах ассоциируемого членства.

Справка УНИАН.Главными целями деятельности Европейского союза газовой промышленности «Еврогаз» является содействие развитию европейского газового рынка, расширение международного сотрудничества в газовой отрасли, обеспечение интересов европейских компаний в вопросах снабжения, продажи и хранения природного газа.

На сегодня в Европейский союз газовой промышленности «Еврогаз» входят 49 членов из 27 стран, среди которых 35 газовых компаний, 12 национальных газовых союзов, а также две международные организации. В «Еврогаз», в частности, входят BP, EDF, GDF Suez, E.ON Ruhrgas AG, WinGas GMBH & Co. KG, OMV Gas and Power GMBH, PGNIG, Eni SPA и др.