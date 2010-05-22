Мировые цены на нефть изменились разнонаправленно
11:33, 22 мая 2010Энергетика
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В Нью-Йорке снизились до 70 долл./барр.
На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость июньских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil снизилась на 0,76 доллара - до 70,04 доллара за баррель.
Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов выросла на 0,27 доллара - до 72,11 доллара за баррель.
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