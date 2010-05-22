Мировые цены на нефть изменились разнонаправленно

Цены на нефть на мировых рынках в пятницу, 21 мая, изменились разнонаправленно, передает агентство Bloomberg.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость июньских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil снизилась на 0,76 доллара - до 70,04 доллара за баррель.

Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов выросла на 0,27 доллара - до 72,11 доллара за баррель.