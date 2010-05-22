СРП, в случае возобновления работы с Vanco, не изменится

Соглашение о распределении продукции (СРП), добываемой в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря не изменится в случае возобновления работы Украины с компанией Vanco Prуckerchenska.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ сегодня в Симферополе.

«Да (останется прежним). Это вполне цивилизованное, нормальное соглашение», - отметил он.

А.КЛЮЕВ считает, что предыдущий Кабинет министров, расторгнув контракт с Vanco, серьезно ударил по имиджу Украины, и восстановление работы с компанией будет являться индикатором для инвесторов.

«Если правительство восстановит этот контракт, ясное дело восстановится имидж Украины среди инвесторов во всем мире. Естественно, будут привлечены сюда достаточно большие финансовые ресурсы. Если мы не будем восстанавливать контракт и будем дальше так вести себя по отношению к инвесторам, то, я думаю, мы скатимся к первобытнообщинному строю», - сказал А.КЛЮЕВ

Вице-премьер также сообщил, что Украина намерена усилить экологический надзор в Черном море после аварии в Мексиканском заливе на нефтяной платформе компании British Petroleum.

Справка УНИАН. Vanсo International Ltd. в 2006 году выиграла первый открытый конкурс и заключила в октябре 2007 г. СРП с Кабмином Украины.

Vanco International передала все права и обязанности по СРП компании Vanco Prykerchenska.

Минприроды в апреле 2008 года аннулировало лицензию компании Vanco Prуckerchenska Ltd. на пользование недрами.

Vanco Prуckerchenska в июле 2008 года начала арбитражный процесс против Украины в соответствии с требованиями Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма (Швеция) относительно конфликта по СРП.

Правительство Украины в мае 2008 года приняло решение об одностороннем выходе из соглашения с Vanco о распределении продукции.

Новый Кабмин готовит предложения по мировому соглашению для решения конфликтной ситуации с компанией.