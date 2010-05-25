Нефть на NYMEX подорожала до 70,21 долл./барр.

Официальная цена нефти WTI (Light Sweet) на срочной товарной бирже New York Mercantile Exchange (NYMEX) в Нью-Йорке по итогам торгов 24 мая 2010г. повысилась на 0,17 долл. и составила 70,21 долл./барр.

Официальная цена нефти Brent на электронной товарной бирже InterContinental Exchange Futures Europe (IСE Futures Europe) по итогам торгов 24 мая 2010г. понизилась на 0,51 долл. и составила 71,17 долл./барр., передает РБК.