Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) увеличила прогнозную оптовую цену электроэнергии на июнь 2010 года на 2% – до 483,67 грн. за МВт/ч, по сравнению с ценой, установленной для мая.

Об этом сказано в постановлении НКРЭ (№607 от 20 мая т.г.), текстом которого располагает УНИАН.

НКРЭ прогнозирует, что в текущем году прогнозная оптовая цена электроэнергии на Оптовом рынке электроэнергии в Украине вырастет на 15%.

С начала 2010 года прогнозная ОРЦ выросла на 9,57% - с 441,4 установленных для января до 483,67 грн. за МВт/ч в июне.

За 2009 год уровень прогнозной оптовой цены вырос на 8,7% – с 395,17 грн., установленных для января, до 428,55 грн. за МВт/ч (без НДС) в декабре.

Справка УНИАН. Прогнозная оптовая рыночная цена электроэнергии рассчитывается с учетом предполагаемой структуры ее производства и объемов дотационных сертификатов. Энергоснабжающие компании учитывают прогнозную рыночную цену электроэнергии при расчете розничных тарифов.

Прогнозная оптовая цена электроэнергии в 2008 году выросла на 46,3% – с 270,12 грн., установленных для января, до 395,17 грн. за МВт/ч (без НДС) в декабре.

В 2007 году прогнозная оптовая рыночная цена на электроэнергию выросла на 20,9% – до 264,82 грн. за МВт/ч (без НДС).

Прогнозная оптовая рыночная цена на электроэнергию в 2006 году выросла на 16,05% – с 185,14 грн. до 219 грн. за МВт/ч (без НДС).