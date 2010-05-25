«Нафтогаз» намерен в 2010 году привлечь 16,3 млрд. грн.

НАК «Нафтогаз Украины» планирует в 2010 году привлечь кредитные ресурсы на сумму 16,323 млрд. грн. для финансирования закачки природного газа в подземные хранилища газа (ПХГ).

Об этом говорится в проекте постановления Кабинета министров об утверждении финансового плана НАК «Нафтогаз Украины» на 2010 год, копией которого располагает УНИАН.

Вместе с тем, в документе сказано, что в 2010 году компания планирует направить 5,214 млрд. грн. на погашение задолженности по кредитным соглашениям прошлых лет.

Также, согласно проекту финансового плана НАК «Нафтогаз Украины» на 2010 год, компания планирует, что поступления средств от реализации товаров, работ и услуг составят 117,2 млрд. грн., а всего поступления составят 123,4 млрд. грн.

Согласно документу, общие затраты компании в 2010 году составят 147,1 млрд. грн. При этом сумма необходимой компенсации затрат от реализации импортированного газа путем передачи ОВГЗ в уставный фонд составит 6,3 млрд. грн.

Также в документе отмечено, что с учетом выполнения запланированных мер остаток денежных средств (профицит) на конец 2010 года планируется в размере 0,1 млрд. грн.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины намерен до конца мая 2010 года утвердить показатели финансового плана НАК «Нафтогаз Украины» на 2010 год и предусмотреть в бюджете реальные источники покрытия дефицита компании.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.