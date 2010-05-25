СП Нафтогаза и Газпрома - давняя идея Ющенко и Путина

Проект по созданию совместных предприятий - операторов по поставкам природного газа Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» был согласован тогдашними президентами Украины и РФ Виктором ЮЩЕНКО и Владимиром ПУТИНЫМ еще в 2007-2008 годах и может быть реализован в рамках действующего законодательства и Украины и России.

Об этом в комментарии УНИАН заявил эксперт по энергетическим вопросам Богдан СОКОЛОВСКИЙ.

Он подчеркнул, что такой проект будет отвечать и украинским, и российским национальным интересам, и не противоречит интеграции Украины в европейское Энергетическое сообщество.

«Такой вариант будет взаимовыгодным с экономической точки зрения. Он не нуждается в «слиянии» компаний, отчуждении или передаче в управление ни украинской, ни российской ГТС”, - отметил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

«Логика такого типа СП согласовывается с недавно задекларированным намерением правительства Украины наладить поставки газа из стран Центральной Азии, в первую очередь туркменского. Концепция создания государственными компаниями «Нафтогаз Украины» и «Газпром» СП - операторов с целью установления прозрачности, стабильности и баланса интересов сторон в газовой сфере была разработана и согласована еще в 2007 – 2008 годах по доверенности и с участием Президента Украины В.ЮЩЕНКО», - подчеркнул эксперт.

Он отметил, что согласно договоренностям, планировалось, что «Нафтогаз» и «Газпром» создадут два СП.

Одно - на паритетных условиях (50% на 50%) - для доставки ежегодно 50 – 55 млрд. кубометров туркменского газа до территории Украины, и второе (с российской долей 25% - 50%) – для поставок туркменского газа украинским потребителям в объемах до 30 млрд. кубометров в год.

«Проекты были положительно восприняты российской стороной и совместно одобрены президентами Украины и РФ во время переговоров в Москве 12 февраля 2008 г. Правительства безотлагательно должны были реализовать эти проекты. Однако, к сожалению, на правительственном уровне договоренности президентов не были выполнены. Вместо этого появились невыгодные для Украины газовые контракты от 19 января 2009 года», - отметил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Сегодня, считает эксперт, предложения о создании СП - операторов остаются актуальными, однако нуждаются в существенном совершенствовании с учетом современных реалий.

«Особое внимание сейчас нужно уделить вопросу транзита российского природного газа через Украину, учитывая проекты «обходных» маршрутов, реализация которых практически неизбежна. Однако сейчас, сравнивая с 2008 годом, ситуация существенно осложнилась и контрактами 2009 – 2010 гг. Теперь для россиян нет очевидной мотивации изменять существующее, выгодное им сотрудничество и устанавливать равноправные отношения с Украиной в газовой сфере. Хотя именно российская позиция относительно партнерства с нашим государством, в основном, и будет определять результат следующих переговоров по газу. И тот, кто с украинской стороны найдет аргументы и сумеет отстоять украинские национальные интересы в этой сфере, будет претендовать на уважение и украинцев, и россиян», - убежден Б.СОКОЛОВСКИЙ.