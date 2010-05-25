Реализация бензина в Украине через АЗС в апреле сократилась на 4%

Реализация бензина в Украине через сеть АЗС, которая насчитывает 6216 единиц, в апреле сократилась на 4,0%, по сравнению с апрелем 2009 года, до 296,5 тыс. тонн, а дизельного топлива увеличилась на 12,1% – до 136,5 тыс. тонн. Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики.

В сообщении отмечается, что в объеме реализованного бензина 52,4% приходилось на продажу бензина марок А-94-98, 40,9% – А-90-93, 6,7% – А-72-80.

В апреле через сеть АЗС было продано в розницу светлых нефтепродуктов на общую сумму 4,196 млрд. грн., из которой 3,065 млрд. грн. (73,0%) составлял розничный товарооборот от продажи бензина моторного и 1,132 млрд. грн. (27,0%) – от продажи дизельного топлива.

На 1 мая на АЗС в остатках насчитывалось 137,5 тыс. тонн бензина и 63,7 тыс. тонн дизельного топлива.