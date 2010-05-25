Прибыль "Газпром нефти" выросла более чем в 2 раза

ОАО "Газпром нефть" опубликовала консолидированные финансовые результаты по стандартам US GAAP за I квартал 2010 года.

Согласно пресс-релизу компании, в отчетном квартале 2010 года выручка компании составила $7,296 млрд., что выше аналогичного показателя 2009 года на 72% ($4,242 млрд.).

Рост данного показателя объясняется увеличением цен на нефть и нефтепродукты и объемов добычи и переработки нефти.

Размер чистой прибыли увеличился на 117% с $335 млн. в 2009 году до $727 млн. в 2010 году.

Комментируя результаты деятельности компании, председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков отметил, что компания продолжает активную работу по сокращению издержек, что уже начинает приносить свои результаты.