Прибыль "Газпром нефти" выросла более чем в 2 раза

14:14, 25 мая 2010
Энергетика
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В I квартале

ОАО "Газпром нефть" опубликовала консолидированные финансовые результаты по стандартам US GAAP за I квартал 2010 года.

Согласно пресс-релизу компании, в отчетном квартале 2010 года выручка компании составила $7,296 млрд., что выше аналогичного показателя 2009 года на 72% ($4,242 млрд.).

Рост данного показателя объясняется увеличением цен на нефть и нефтепродукты и объемов добычи и переработки нефти.

Размер чистой прибыли увеличился на 117% с $335 млн. в 2009 году до $727 млн. в 2010 году.

Комментируя результаты деятельности компании, председатель правления  "Газпром нефти" Александр  Дюков отметил, что компания продолжает активную работу по сокращению издержек, что уже начинает приносить свои результаты.

 

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