Кабмин будет рекомендовать НКРЭ пересмотреть цены на газ

Кабинет министров Украины будет рекомендовать Национальной комиссии регулирования электроэнергетики со 2 июня пересмотреть цены на газ для промышленных потребителей и бюджетных организаций.

Об этом сказано в проекте постановления Кабмина «Об утверждении финансового плана и основных показателей движения средств НАК «Нафтогаз Украины», текстом которого располагает УНИАН.

«Рекомендовать НКРЭ пересмотреть с 01.06.10 цены на природный газ для промышленных потребителей и бюджетных организаций и учреждений с целью установления их на едином экономически обоснованном уровне», - отмечается в проекте документа.

Кроме того, правительство будет рекомендовать НКРЭ в дальнейшем пересмотреть цены на газ для всех категорий потребителей «для обеспечения их постепенного приведения до экономически обоснованного уровня с целью создания условий, которые будут позволять НАК «Нафтогаз Украины осуществлять расчеты за импортируемый газ исключительно за счет средств, которые поступают от конечных потребителей газа».

Также регулятору планируется рекомендовать пересмотреть тарифы на транспортировку газа магистральными и распределительными газопроводами для полного возмещения производственных расходов газоснабжающих и газораспределительных компаний.

Напомним, НКРЭ ежемесячно пересматривает уровень предельных цен для промпотребителей и бюджетных организаций с учетом колебаний национальной валюты по отношению к доллару США по курсу, зафиксированному на 1 января 2009 года.

В апреле регулятор снизил предельные цены на газ на май для промышленных потребителей и бюджетных учреждений на 1,4%, или на 27,45 грн. за тыс. куб. м, - до 1 992,8 грн за тыс. куб. м (без НДС, целевой надбавки, тарифов на транспортировку, распределение и поставку газа).

В последний раз розничные цены на газ для населения пересматривались НКРЭ в 2008 году. Тогда цены, вступившие в силу с 1 декабря 2008 года, были увеличены в среднем на 35%.