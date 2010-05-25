Газотранспортную систему (ГТС) Украины могут модернизировать без участия Европы. Приводить в порядок, а соответственно, и управлять украинскими трубами будет совместное предприятие «Газпрома» и НАК «Нафтогаз Украины». Такую возможность подтвердил и глава Российского газового общества Валерий ЯЗЕВ, передает российский информационно-аналитический портал k2kapital.com.

По его словам, судьба трехстороннего консорциума по управлению ГТС зависит от исхода переговоров по созданию СП.

Как отмечает k2Капитал, трехстороннего консорциума по управлению украинской ГТС с участием России, Украины и Европы, скорее всего, не будет. «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» обсуждают возможность модернизации и управления украинскими трубами в рамках совместного предприятия, которое планируется создать. Доля «Газпрома» в СП будет зависть от активов, которые он в него внесет, сообщают российские СМИ.

То, что идея международного консорциума снова может остаться всего лишь теорией, подтвердил и глава РГО Валерий ЯЗЕВ на конференции в Берлине «Энергетический диалог: Россия - Европейский союз. Газовый аспект» 21 мая. Сейчас переговоры по созданию российско-украинского совместного предприятия в начальной стадии, сказал он. «В зависимости от того, какая конфигурация для него будет выбрана, станет понятно, нужно или не нужно возвращаться к теме международного консорциума», - отметил В.ЯЗЕВ.

По его словам, согласно экспертным оценкам, капитализация «Нафтогаза» сейчас составляет 17 млрд. долларов, «Газпрома» — 170 млрд. долларов. Возможно, российский холдинг выделит для СП какой-то актив, например по добыче, стоимостью 15—17 млрд. долл.

Глава «Нафтогаза» Евгений БАКУЛИН не захотел назвать активы, которые могут войти в будущее СП, отметив, что это - процесс переговоров. В «Газпроме» от комментариев также отказались.

Вероятность соединения украинских труб и российских месторождений не исключил и депутат Верховной рады, лидер партии «Фронт перемен» Арсений ЯЦЕНЮК. Если Россия войдет в СП с газовыми месторождениями, Украина сможет предложить трубу для транзита, сказал он в эфире телекомпании «Украина». «Вот это партнерские отношения», - подчеркнул депутат.

Отказ от консорциума более чем вероятен, считает бывший сотрудник «Нафтогаза», независимый эксперт Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ. Но не исключено, что в создаваемом СП какую-то долю получит и крупная зарубежная энергокомпания, по примеру предприятия, созданного для реализации Nord Stream.

Как сообщал УНИАН, 21 мая 2010 г. в Берлине (Германия) президенты Национального газового союза Украины Е.БАКУЛИН и Российского газового общества В.ЯЗЕВ подписали соглашение о сотрудничестве, которое призвано расширить взаимодействие между газовыми компаниями обеих стран.

Выступая с докладом на конференции, председатель правления НАК « Нафтогаз Украины » Е.БАКУЛИН подчеркнул важность развития сотрудничества в трехстороннем формате Россия – Украина – Европейский союз: «Реализация планов относительно модернизации украинской газотранспортной системы в значительной мере зависит от эффективного и долгосрочного сотрудничества между ЕС и Россией в газовой сфере».