Киевэнерго до конца дня угрожает обесточить центр столицы

АК «Киевэнерго» начала работы по отключению от электроснабжения объектов, принадлежащих крупнейшим должникам, в частности, сегодня, 25 мая, отключению подлежит ряд объектов КП «Киевгоросвещение» и КП «Киевпасстранс».

Об этом сообщает Департамент корпоративных коммуникаций АК "Киевэнерго".

Таким образом, сегодня без уличного освещения может остаться улицы Крещатик, Лютеранская, Городецкого, Заньковецкой, Бессарабская площадь, улицы Богдана Хмельницкого, Прорезная, Гринченко, Европейская площадь, улицы Трехсвятительская и Грушевского.

Кроме того, планируется прекратить энергоснабжение объектов «Киевпасстранса» - на просп. Науки, 146, пер. Волго-Донский, 1, р-н Дарницкого вагоноремонтного завода, от которых питаются линии электропередач троллейбуса № 1, трамваев № 33, № 28, № 21.

Также уточняется список объектов на отключения, которые принадлежат ОАО «АК «Киевводоканал».

Как отмечают в “Киевэнерго”, другие должники будут постепенно отключены на протяжении месяца, согласно установленному компанией графику.

“Все действия “Киевэнерго” по отключении должников производятся согласно действующему законодательству и являются следствием безответственного отношения чиновников КГГА и руководителей коммунальных предприятий к своевременной оплате за электрическую энергию”, - отмечается в сообщении.

В “Киевэнерго” подсчитали, что общий долг потребителей за электроэнергию составляет 913 млн. 474 тыс. грн. Крупнейшими должниками являются: “Киевводоканал” – 473 млн. грн., метрополитен – 49 млн. 612 тыс. грн., горосвещение – 29 млн. 927 тыс. грн., КП «Киевпасстранс» - 23 млн. 120 тыс. грн., население – 129 млн. 657 тыс. грн., городской и районный бюджеты (вместе) – 15 млн. 703 тыс. грн.

Как ранее сообщала компания, для предотвращения отключений предприятия-должники должны были до 25 мая оплатить текущее потребление электроэнергии и предоставить согласованные графики погашения существующих задолженностей за предыдущие периоды.

В «Киевэнерго» также отмечают, что, соблюдая действующего законодательства, компания предупредила официальные и контролирующие органы Киева и страны о запланированном отключении должников от электрической энергии. В частности, соответствующими письмами поставлены в известность прокуратура города Киева, Служба безопасности Украины, Государственная инспекция по энергетическому надзору за режимами потребления электрической и тепловой энергии в г. Киеве, соответствующие управления КГГА, и другие причастные учреждения. Кроме того, председателю КГГА Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ было направлено очередное письмо, в котором отмечена важность обеспечения финансирования предприятий городского и районного бюджетов для осуществления стопроцентной оплаты за потребленную электроэнергию в 2010 году, а также предлагать предусмотреть средства для оплату долгов предыдущих периодов.

По данным “Киевэнерго”, по состоянию на 17 мая долг бюджета Киева перед компанией по компенсации разницы между существующими тарифами на тепло и реальными расходами на его производство составляет 1 млрд. 868 млн. грн. Общий долг всех потребителей “Киевэнерго” за тепловую и электрическую энергию составляет 2 млрд. 239 млн. 474 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, 20 мая первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО заверил, что столица не останется без тепла та света из-за долгов города перед “Киевэнерго”.

“Есть вопросы, о которых можно заявлять, но знать, что они никогда не могут реализоваться. Вопрос о заявлении о всемирном отключении – это то, что никогда не реализуется”, - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.

Он признал существование задолженностей по оплате за предоставленные “Киевэнерго” услуги коммунальным предприятиям и бюджетным учреждениям, а также задолженность по разнице в тарифах. По словам А.ГОЛУБЧЕНКО, долги накопились, в частности, из-за отсутствия утвержденного городского бюджета.

“Сейчас мы приняли бюджет, и как только будет подписано решение (мэром столицы – УНИАН), мы сразу начнем покрывать долги бюджетных организаций и коммунальных предприятий. Мы пять месяцев не используем бюджетные средства для погашение задолженности по тарифам, потому что у нас бюджета не было. Это есть определенные и объективные вещи”, - сказал он.

В то же время А.ГОЛУБЧЕНКО заявил, что долг, который возник в Киеве из-за разницы в тарифах, без помощи правительства столица не сможет погасить.