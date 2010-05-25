В Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты снизились

С 18 по 25 мая текущего года средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты снизились на 1,3-3,1% (в среднем на 2,4%).

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой группе «А-95» (Киев).

По данным мониторинга консалтинговой группы «А-95», с 18 по 25 мая т.г. средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты изменились следующим образом: на бензин А-80 – снизились на 2,3%, или 190 грн./тонна, – 8170 грн./тонна; на бензин А-92 – снизились на 1,3%, или 110 грн./тонна, – до 8530 грн./тонна; на бензин А-95 – снизились на 3,1%, или 280 грн./тонна, – до 8680 грн./тонна; на дизельное топливо – снизились на 2,9%, или 210 грн./тонна, – до 6920 грн./тонна.

Напомним, баланс (совокупность производства, импорта и экспорта) бензинов по итогам 2009 года в Украине составил 4,24 млн. тонн (в 2008 году – 4,75 млн. тонн), а дизельного топлива – 4,36 млн. тонн (в 2008 году – 5,29 млн. тонн).

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.