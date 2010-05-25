Нефть на торгах резко падает в цене

Стоимость нефти на торгах во вторник значительно снижается на фоне падающих фондовых индексов по всему миру, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Dow Jones. Стоимость июльских фьючерсов на нефть на электронных торгах в Нью-Йорке по состоянию на 18.28 мск понизилась на 2,10 доллара, или на 3%, - до 68,11 доллара за баррель. Спотовая цена на нефть марки Brent с поставкой в июле в Лондоне к 18.38 мск уменьшилась на 2,04 доллара, или на 2,9%, - до 68,10 доллара за баррель. Эксперты компании Ritterbusch and Associates прогнозируют, что цены на нефть в ближайшее время окажутся в диапазоне 64-65 долларов за баррель с вероятностью в 80%. Ведущие европейские фондовые индексы по состоянию на 19.00 мск вторника находятся в глубоком минусе: британский индекс FTSE 100 снизился на 2,54% - до отметки 4940,59 пункта, германский DAX 30 упал на 2,79% - до 5643,45 пункта, французский индекс CAC 40 упал на 3,12%, до 3323,89 пункта. Ведущие американские фондовые индексы на 19.00 мск вторника также демонстрируют стремительное падение. Индекс DJIA на торгах в Нью-Йорке упал на 2,04% - до 9861,46 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 потерял 2,14% и оказался на уровне 1050,70 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ просел на 2,27% - до 2163,35 пункта. Ведущие фондовые рынки Азии во вторник закрылись спадом, в частности общий для Азиатско-Тихоокеанского региона индекс MSCI Asia Pacific (включая Японию) к закрытию ключевых площадок Азии и Австралии во вторник упал на 3% - до 109,00 пункта. По итогам торгов понедельника стоимость июльских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil составила 70,21 доллара за баррель, повысившись на 0,17 доллара на фоне предположений трейдеров о выгодности инвестиций в заметно подешевевшие за последние дни энергоресурсы.