Мировые цены на нефть ощутимо понизились
08:42, 26 мая 2010Энергетика
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Слабеет евро, доллар растет
Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов снизилась на 1,62 доллара - до 69,55 доллара за баррель.
На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость июльских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil понизилась на 1,46 доллара - до 68,75 доллара за баррель.
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