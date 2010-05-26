Мировые цены на нефть ощутимо понизились

Цены на нефть на мировых рынках во вторник, 25 мая, ощутимо понизились на фоне слабеющего евро и растущего доллара, сообщает агентство Рейтер.

Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов снизилась на 1,62 доллара - до 69,55 доллара за баррель.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость июльских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil понизилась на 1,46 доллара - до 68,75 доллара за баррель.