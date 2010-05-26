Задолженность «Нафтогаза» перед госбанками реструктуризируют

Кабинет министров намерен рекомендовать Национальному банку Украины совместно с ОАО «Укрэксимбанк» и ОАО «Ощадбанк» принять меры по реструктуризации задолженности НАК «Нафтогаз Украины» по заимствованиям и снижению стоимости обслуживания предоставленных компании кредитов путем осуществления рефинансирования.

Об этом говорится в проекте постановления Кабмина об утверждении финансового плана НАК «Нафтогаз Украины» на 2010 год, копией которого располагает УНИАН.

Вместе с тем, согласно документу, Кабмин намерен рекомендовать НБУ совместно с ОАО «Укрэксимбанк» и ОАО «Ощадбанк» принять меры по предоставлению для НАК «Нафтогаз Украины» долгосрочных кредитов для осуществлению расчетов за импортированный природный газ.

Также Кабмин намерен рекомендовать НБУ осуществлять интервенции по продаже иностранной валюты по официальному курсу Национального банка на день проведения интервенции в объеме, достаточном для приобретения валюты НАК «Нафтогаз Украины» с целью проведения расчетов за импортированный природный газ и для обеспечения выполнения компанией внешних обязательств в соответствии с условиями кредитных договоров.

Как сообщал УНИАН, НАК «Нафтогаз Украины» планирует в 2010 году привлечь кредитные ресурсы на сумму 16,323 млрд. грн. для финансирования закачки природного газа в подземные хранилища газа (ПХГ).

Напомним, Кабинет министров Украины намерен до конца мая 2010 года утвердить показатели финансового плана НАК «Нафтогаз Украины» на 2010 год и предусмотреть в бюджете реальные источники покрытия дефицита компании.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.