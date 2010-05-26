Транзит в Украину среднеазиатского газа не выгоден «Газпрому», а не России.

Такое мнение высказали эксперты в ходе опроса, проведенного Институтом Горшенина относительно дальнейших перспектив сотрудничества России и Украины в газовой сфере.

Эксперты, в частности, комментировали последние заявления Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА, который в ходе последнего российско-украинского экономического форума дал четко понять, что Россия не намерена допускать украинские промышленные предприятия к дешевому среднеазиатскому газу.

Директор Международного центра политической экспертизы (Москва) Евгений МИНЧЕНКО заметил, что Украине и России еще есть куда двигаться в сфере договоренностей по газовому вопросу.

«Есть тема создания совместного предприятия «Газпрома» и «Нафтогаза» - живая, над которой идет работа», - считает Е.МИНЧЕНКО. По его мнению, возможны подвижки и в теме прямых поставок в Украину по территории России среднеазиатского газа. «Думаю, что если какие-то подвижки по этой теме и будут возникать, то в ситуации, когда произойдут внутренние изменения в России. Там, в принципе, есть довольно влиятельное лобби, которое сейчас добивается того, чтобы у независимых производителей газа была возможность доступа к трубе. В частности, компания «Новатэк» - крупнейший в России независимый производитель газа, где одним из акционеров является такой влиятельный в России человек, как Геннадий ТИМЧЕНКО. Поэтому я думаю, что какие-то подвижки могут быть. Но они произойдут не быстро и они произойдут только в ситуации, когда у украинских элит будут какие-то союзники внутри России по этому вопросу», - сказал Е.МИНЧЕНКО.

Эксперт Института Горшенина Денис СКВОРЦОВ считает, что на сегодняшний день некоторые украинские предприятия имеют реальную возможность напрямую покупать газ в Средней Азии. «К примеру, «Метинвест», принадлежащий Ринату АХМЕТОВУ, уже инвестировал сотни миллионов долларов в развитие газотранспортной инфраструктуры в Узбекистане и сегодня готов закупать там газ», - сказал он.

В то же время, эксперт не видит ничего удивительного в отказе Президента России Д.МЕДВЕДЕВА предоставить украинским бизнесменам возможность транзита в Украину среднеазиатского газа. «На такие убытки «Газпром» пойти не готов. Я подчеркиваю - «Газпром», а не бюджет России. Среднеазиатский газ представляет огромный интерес для «Газпрома». Дело в том, что на среднеазиатский газ не распространяется экспортная пошлина в размере 30%, которую «Газпром» платит за экспорт газа, добытого на территории России. Теоретически, на газе из Средней Азии «Газпром» зарабатывает только на разнице между продажной и закупочной ценой плюс расходы на транзит. Но это теоретически», - отметил эксперт. А фактически, по его словам, газ, купленный в Средней Азии, потребляется на юге России, где его сжигают для обеспечения работы компрессорных станций, а в Европу поставляется газ российской добычи. «И на часть этого газа, равную по объему газу, купленному в Средней Азии, не распространяется экспортная пошлина в размере 30%, так как по документам этот газ проходит как среднеазиатский. При этом покупатель газа платит цену, оговоренную контрактом и никак не зависящую от того, платит ли «Газпром» экспортную пошлину за данный конкретный газ. Выгода «Газпрома» очевидна. Поэтому идти на прямые убытки и впускать в схему транзита среднеазиатского газа украинские компании «Газпром» не намерен», - сказал Д.СКВОРЦОВ.

Глава правления Центра прикладных исследований «Пента» Владимир ФЕСЕНКО также не видит реальных перспектив для украинского бизнеса получить доступ к среднеазиатскому газу. «Боюсь, что поезд просто ушел. В свое время, при Викторе ЮЩЕНКО, были допущены принципиальные ошибки: было утрачено доверие к украинской власти, возник целый рад конфликтных вопросов. Россияне этим воспользовались и, фактически, монополизировали туркменский рынок», - сказал В.ФЕСЕНКО.

Вместе с тем, эксперт считает возможным продолжение диалога между Украиной и Россией по данному вопросу. «Я не думаю, что этот вопрос закрыт в рамках прошедшего украинско-российского форума. Этот форум скорее был публичной прелюдией. Наверняка, идут переговоры по этому вопросу и в закрытом формате. Я не исключаю каких-то компромиссов в данном вопросе. Наверняка эти компромиссы будут привязаны к каким-то другим глобальным вопросам, таким как создание газотранспортного консорциума или совместного предприятия между «Газпромом» и «Нафтогазом», - сказал В.ФЕСЕНКО.