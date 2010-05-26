Тигипко против одностороннего участия России в модернизации ГТС

Вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО считает, что Украина не должна соглашаться на одностороннее участие России в модернизации украинской газотранспортной системы (ГТС).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.ТИГИПКО заявил сегодня, комментируя соответствующее заявление со стороны России.

«Если европейцы захотят без России что-то делать, я считаю, что это нецелесообразно. Но если Россия захочет без европейцев это делать, мы тоже на это не должны идти», - сказал С.ТИГИПКО.

По мнению вице-премьера, Украина, Россия и Европа должны объединить усилия для модернизации украинской ГТС.

Как сообщал УНИАН, председатель Российского газового общества Валерий ЯЗЕВ заявил, что ГТС Украины могут модернизировать без участия Европы. Модернизировать, а соответственно, и управлять украинскими трубами будет совместное предприятие «Газпрома» и НАК «Нафтогаз Украины».

Как передает российский информационно-аналитический портал k2kapital.com, по словам В.ЯЗЕВА, судьба трехстороннего консорциума по управлению ГТС зависит от результата переговоров о создании СП.

Как отмечает k2kapital.com, трехстороннего консорциума по управлению украинской ГТС с участием России, Украины и Европы, вероятнее всего, не будет. «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» обсуждают возможность модернизации и управления украинскими трубами в рамках совместного предприятия, которое планируется создать. Доля «Газпрома» в СП будет зависеть от активов, которые он в него внесет, сообщают российские СМИ.