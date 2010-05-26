Состоится 37-е заседание Электроэнергетического совета СНГ

28 мая 2010 года в Угличе (Российская Федерация) пройдет очередное 37-е заседание Электроэнергетического Совета Содружества Независимых Государств (СНГ).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства энергетики РФ, мероприятие проводится под председательством руководителя Совета, министра энергетики РФ Сергея ШМАТКО. В заседании запланировано участие министров энергетики стран СНГ, а также руководителей крупнейших российских энергетических компаний представителей делегаций стран Содружества, электроэнергетических организаций России и стран СНГ.

В ходе заседания планируется обсудить проект Протокола о внесении изменений и дополнений в Договор об обеспечении параллельной работы электроэнергетических систем государств-участников СНГ, вопросы сотрудничества с международными энергетическими организациями, разработку гармонизированных техрегламентов в электроэнергетике и нормативных документов по метрологическому обеспечению повышения качества электроэнергии в межсистемных электропередачах субъектов рынка, сотрудничество государств-участников СНГ в области использования возобновляемых источников энергии и другие.

Справка УНИАН. Электроэнергетический совет Содружества Независимых Государств (и его рабочий орган - Исполнительный комитет - образованы в соответствии с Соглашением о координации межгосударственных отношений в области электроэнергетики Содружества Независимых Государств, подписанным в феврале 1992 года главами правительств стран СНГ.

В состав Электроэнергетического совета СНГ входят первые руководители органов управления электроэнергетикой: Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан, Украины и назначаемый Советом председатель Исполнительного комитета.

Главной целью Электроэнергетического совета СНГ является обеспечение надежного энергоснабжения государств Содружества за счет использования преимуществ единой технологической базы электроэнергетики и организации устойчивой параллельной работы национальных электроэнергетических систем.

В настоящее время 10 из 12-и национальных энергосистем государств СНГ осуществляют синхронную параллельную работу. Кроме того, объединение энергосистем СНГ работает параллельно с энергосистемами Латвии, Литвы, Эстонии и Монголии.