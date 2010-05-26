Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) повысила розничные тарифы энергоснабжающих компаний на июнь т.г. в среднем на 2% по сравнению с установленными для мая.

Об этом сказано в постановлении комиссии №611 от 21 мая т.г., текстом которого располагает УНИАН.

В частности, розничный тариф для потребителей первого класса напряжения для всех облэнерго повышен на 2,2% – до 52,04 коп. за кВт/ч (без НДС), тариф для потребителей второго класса – на 1,8% - до 68,05 коп. за кВт/ч (без НДС).