Нефть стала дорожать

Официальная цена нефти WTI (Light Sweet) на срочной товарной бирже New York Mercantile Exchange (NYMEX) в Нью-Йорке по итогам торгов 26 мая 2010г. повысилась на 2,76 долл. и составила 71,51 долл./барр.

Официальная цена нефти Brent на электронной товарной бирже InterContinental Exchange Futures Europe (IСE Futures Europe) по итогам торгов 26 мая 2010г. повысилась на 2,19 долл. и составила 71,74 долл./барр.

Таким образом, цены на нефть начали понемногу восстанавливаться после практически непрерывного снижения в течение трех последних недель.

Тем не менее, по мнению экспертов, рынок нефти все еще находится под влиянием негативных ожиданий относительно мирового спроса на нефть.

Так, на мировых финансовых рынках до сих пор сохраняется неопределенность относительно всей сложности европейских финансовых проблем и их влияния на глобальную экономику, передает РБК.