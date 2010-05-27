Плачков: Украина никогда не утратит транзитный статус

Бывший министр топлива и энергетики Украины Иван ПЛАЧКОВ убежден, что Украина никогда не утратит транзитный статус относительно газа, а после разлива нефти в Мексиканском заливе Россия вряд ли построит обходные газопроводы.

Об этом И.ПЛАЧКОВ заявил в комментарии УНИАН.

Как сказал экс-министр, “что касается их попыток запугать нас тем, что “как только мы проложим трубу Южного потока, то вы потеряете статус”, то... Они не проложат трубу Южного потока, не факт, что они положат все обещанные трубы Северного потока. После разлива нефти в Мексиканском заливе даже страны, которые дали свои разрешения на строительство обходных потоков, скорее всего, их отзовут. Все, наконец, поняли, насколько экологически опасно прокладывать трубы через дно моря, и оценили, насколько сложно ремонтировать трубы под водой”.

По убеждению И.ПЛАЧКОВА, у Украины много очень серьезных аргументов, чтобы противостоять попыткам растворить НАК “Нафтогаз” в “Газпроме”. Думаю, что российской стороне стоит напомнить, что Украина продолжает оставаться одним из крупнейших покупателей их газа, и России стоит быть заинтересованной. Во-вторых, мы продолжаем оставаться транзитером, и объемы транзита могут быть увеличены с 120 до 150 миллиардов кубометров газа. И в конце концов, у нас есть хранилища, которые очень нужны и нам, и России, и Европе. Поскольку не может существовать цепочка “добыча – транспортировка – потребление” без украинских хранилищ. Эти аргументы нужно очень четко использовать. Украина никогда не утратит транзитный статус, пропускные возможности обходных газопроводов - 30 и 25 миллиардов кубометров в год - только компенсируют рост потребления газа в Европе”.

Как отметил И.ПЛАЧКОВ, “мне трудно комментировать шаги в энергетике как прежнего руководства отраслью, так и нынешнего. Но я четко вижу работу пропагандистской машины России. Мы должны все четко объяснять людям: не будет никакого слияния, у нас есть труба, а у них нет особого выбора. И мы никогда не утратим транзитный статус”.

Как сообщал УНИАН, авария на нефтяной платформе ВР Deepwater Horizon в Мексиканском заливе произошла 20 апреля 2010 года и привела к гибели 11 человек. В результате взрыва и пожара произошла утечка нефти - по оценкам специалистов, в воды Мексиканского залива ежедневно поступало до 5 тысяч баррелей нефтепродуктов. Общий объем вытекшей нефти оценивается в 60 тысяч баррелей. Образовавшееся нефтяное пятно достигло штатов Луизиана, Флорида и Алабама, где было объявлено чрезвычайное положение. Одной из причин взрыва считается метан, который поднялся из скважины. По состоянию на 17 мая ликвидация последствий аварии уже обошлась владельцам в 450 млн. долларов. ВР планировала остановить утечку с помощью специального купола, который был опущен на дно поверх поврежденной скважины. Первая такая операция была неудачной, однако сейчас компании все же удалось наладить частичное откачивание нефти и газа из поврежденной скважины.

Полный комментарий И.ПЛАЧКОВА и комментарии других специалистов о перспективах украинской ГТС на сайте УНИАН: http://unian.net/ukr/news/news-378670.html