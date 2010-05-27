Правительство выделило Минуглепрому 6,2 млрд. грн. из Стабфонда

Кабинет министров принял решение о выделении в 2010 году Министерству угольной промышленности 6,2 млрд. грн. из Стабилизационного фонда для частичного покрытия расходов, которые включаются в себестоимость готовой товарной угольной продукции.

Соответствующее постановление (№360 от 26 мая т.г.) размещено на сайте правительства.

Средства будут выделены за счет остатков средств Стабфонда на 1 января в 2010 г., поступлений от приватизации госимущества, продажи земельных участков несельскохозяйственного назначения или прав на них, которые находятся в государственной собственности, где расположены объекты, которые подлежат приватизации, а в случае их недостатка - поступлений от целевого размещения государственных ценных бумаг на безвозвратной основе.