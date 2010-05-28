Фьючерсы на нефть достигли двухнедельного максимума

Фьючерсы на нефть в четверг достигли 2-недельного максимума на фоне восстановившейся склонности к риску. Инвесторы возвращались на более рискованные рынки после того, как Китай выразил доверие к европейским долговым обязательствам, передает ПРАЙМ-ТАСС.

За последние два дня нефтяные фьючерсы подорожали на 8,4% благодаря тому, что долговой кризис в Греции и Испании начал казаться не таким страшным для мировой экономики, как на то указывало трехнедельное падение цен на нефть, в результате которого она подешевела на 20 долларов.

По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки июльских фьючерсов на легкую малосернистую нефть выросли на 3,04 доллара, или 4,3%, – до 74,55 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent на ICE повысились в цене на 2,92 доллара, или 4,1%, – до 74,66 доллара за баррель.

Фондовые индексы и цены на сырьевые товары резко выросли, когда Государственное валютное управление Китая опровергло сообщение Financial Times, согласно которому оно рассматривает возможность продажи части своих европейских облигаций. Позднее в четверг испанское правительство одобрило сокращение бюджетных расходов, повысив уверенность инвесторов в том, что высокий уровень долга Испании не окажет негативного влияния на экономику всего региона.

Евро резко вырос из района 4-летнего минимума против доллара, а фондовый индекс Dow Jones Industrial Average на момент написания статьи демонстрировал рост на 2,3%. Наиболее активно торгующиеся июльские фьючерсы на медь, которые, как и нефть, тесно связаны с ожиданиями в отношении мирового экономического роста, подорожали по итогам торгов на 2,5% – до 3,1585 доллара за фунт.

Инвесторы стали забывать об опасениях по поводу долговых проблем в Европе на фоне поступивших за последнее время свидетельств уверенного восстановления американской экономики и по-прежнему высоких темпов роста в Китае.

Важную роль в определении направления торгов в течение последних нескольких недель играли запасы нефти в США. Ранее в мае, когда в Кушинге, штат Оклахома, образовывался переизбыток запасов, фьючерсы с ближайшим сроком поставки снижались в цене сильнее остальных контрактов. На неделе 15-21 мая запасы в Кушинге, куда производится физическая поставка нефти, фьючерсы на которую торгуются на NYMEX, сократились впервые с марта, и дисконт июльских контрактов по отношению к августовским уменьшился на этой неделе на 56 центов – до 1,07 доллара за баррель.

Фьючерсы с ближайшим сроком поставки на NYMEX теперь также торгуются с дисконтом в 11 центов к фьючерсам на нефть марки Brent, в то время как ранее, когда запасы в Кушинге росли, нефть на NYMEX стоила дешевле.

Июньские фьючерсы на бензин RBOB подорожали в среду на 6,85 цента, или 3,5%, – до 2,0389 доллара за галлон. Котировки июньских фьючерсов на топочный мазут выросли на 7,87 цента, или 4,1%, – до 1,9994 доллара за галлон.