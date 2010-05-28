Экспортная пошлина на нефть в России вырастет

Экспортная пошлина на российскую нефть с 1 июня 2010 года вырастет на 2,9% – до 292,1 долларов за тонну с нынешних 284 доллара. Соответствующее постановление правительства Российской Федерации было опубликовано вчера, 27 мая, передает «РИА Новости».

Пошлина на светлые нефтепродукты повысится до 209,1 доллара за тонну с нынешних 203,7 доллара за тонну, на темные – до 112,7 долл. с 109,7 долл. за тонну, установленных с 1 мая. При этом пошлина на экспорт нефти с 22 месторождений Восточной Сибири останется нулевой.

С 1 марта 2009 года в связи со стабилизацией цены на нефть на уровне 43 доллара за баррель ставка экспортной пошлины на российскую нефть выросла до 115,3 доллара за тонну. Это было первое повышение вывозной пошлины на нефть за четыре месяца.

С апреля она снова была снижена – до 110 долларов за тонну. В мае, июне, июле, августе, сентябре и октябре прошлого года пошлина повышалась. В ноябре она снизилась почти на 10 долларов. В декабре – выросла сразу на 40 долларов. В январе 2010 года пошлина снизилась на 4 доллара, в феврале – повысилась на 3,7 доллара, в марте – снизилась на 17 долларов, в апреле – повысилась почти на 15 долларов.

Правительство РФ осенью 2008 года из-за снижения мировых цен на нефть предприняло ряд шагов по корректировке расчетов экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты.

В частности, период мониторинга цен на нефть марки Urals и, соответственно, срок установления экспортных пошлин был сокращен с двух до одного месяца для более оперативного реагирования на изменения мировой конъюнктуры. Это также снизило налоговую нагрузку на нефтяные компании, которые ранее потеряли из-за высокой пошлины на фоне кризиса около 7 млрд. долл.