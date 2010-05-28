Бензин в Украине подешевел

С 21 по 28 мая 2010 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты снизились на 0,6-1,3% (в среднем на 1%).

Об этом УНИАН сообщили в Консалтинговой группе «А-95» (Киев).

По данным мониторинга Консалтинговой группы «А-95», с 21 по 28 мая 2010 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом: на бензин А-80 – снизились на 1,3%, с 7,14 до 7,05 грн./л; на бензин А-92 – снизились на 1,2%, с 7,64 до 7,55 грн./л; на бензин А-95 – снизились на 0,6%, с 8,08 до 8,03 грн./л; на дизельное топливо – снизились на 0,7%, с 7,08 до 7,03 грн./л.

Напомним, баланс (совокупность производства, импорта и экспорта) бензинов по итогам 2009 года в Украине составил 4,24 млн. тонн (в 2008 году – 4,75 млн. тонн), а дизельного топлива – 4,36 млн. тонн (в 2008 году – 5,29 млн. тонн).

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.