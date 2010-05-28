Эксперт: НКРЭ сможет увеличить тарифы для генкомпаний

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) сможет увеличить тарифы для генерирующих компаний в 2010 году благодаря ожидаемому повышению тарифов для бытовых потребителей на 25%-70% во втором квартале.

Такое предположение высказал в комментарии агентству УНИАН старший аналитик компании Astrum Investment Management Ян ЛИПЧИНСКИЙ.

По его мнению, это должно помочь всем четырем государственным тепловым генерирующим компаниям получить чистую прибыль по итогам текущего года. На сегодня украинские генкомпании торгуются на уровне 75-127 долларов за кВт, что ниже, чем 142-574 долларов для их российских коллег. Аналитик рекомендует покупать акции четырех государственных генкомпаний с потенциалом роста 91%-137%.

Я.ЛИПЧИНСКИЙ считает, что повышение прогнозной оптовой цены электроэнергии на июнь позитивно для тепловых генерирующих компаний, которые понесли убытки в 2009 году и в первом квартале 2010 года из-за низких тарифов. В мае 2010 года тариф для компаний тепловой генерации вырос на 18% по сравнению с апрелем со средних 429 грн. за МВтч до 510 грн. за МВтч, отметил аналитик.

Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) увеличила прогнозную оптовую цену электроэнергии на июнь 2010 года на 2% – до 483,67 грн. за МВт/ч, по сравнению с ценой, установленной для мая.

НКРЭ прогнозирует, что в текущем году прогнозная оптовая цена электроэнергии на Оптовом рынке электроэнергии в Украине вырастет на 15%.