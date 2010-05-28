Украинские АЭС соответствуют большинству стандартов МАГАТЭ

Как сообщили собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе в Представительстве Украины при ЕС, об этом идет речь в заключительном отчете, переданном сегодня Украине и Европейской комиссии по итогам выполнения совместного проекта по оценке ядерной безопасности украинских АЭС.

«В переданном Украине и Европейской комиссии Заключительном отчете отмечается, что украинские АЭС и Государственный комитет ядерного регулирования (ГКЯР) подтвердили свое соответствие большинству стандартов МАГАТЭ по ядерной безопасности. По вопросам, требующим доработки, Украиной разработаны соответствующие мероприятия и проекты, которые включены в Программу повышения ядерной безопасности, которая уже реализуется”, - отмечается в сообщении.

На церемонии передачи отчета украинскую сторону представляли заместитель министра топлива и энергетики Украины Наталия ШУМКОВА и председатель ГКЯР Елена МИКОЛАЙЧУК. Сторона ЕС была представлена заместителем директора Генерального директората „Энергетика” Домиником РИСТОРИ, МАГАТЭ – заместителем генерального директора по вопросам ядерной безопасности Томихиро ТАНИГУЧИ.

Выполнение Совместного проекта Украина-Еврокомиссия-МАГАТЭ по оценке ядерной безопасности украинских АЭС является первым в истории МАГАТЭ случаем проведения комплексной инспекции всех энергоблоков страны по всем направлениям. В Заключительном отчете также подчеркивается, что данный Проект может служить моделью для осуществления подобных инспекций в будущем в других странах-членах МАГАТЭ.

Совместный проект Украина-Еврокомиссия-МАГАТЭ по оценке ядерной безопасности украинских АЭС выполнялся в течение 27 месяцев. В его реализации приняли участие 62 эксперта из 23-х стран, а также около 100 экспертов из Украины. Общая стоимость проекта, финансирование которого осуществлялось Еврокомиссией, составляет 3,5 млн. евро.