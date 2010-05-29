Эксперт: Вчерашние договоренности о СП «Нафтогаза» и «Газпрома»

Заявление ОАО «Газпром» о достижении договоренности с НАК «Нафтогаз Украины» о создании совместного предприятия, которое предусматривает отчуждение украинской собственности, вызывают серьезную обеспокоенность, поскольку это может свидетельствовать о сдаче украинских национальных интересов.

Об этом в комментарии УНИАН заявил эксперт по энергетическим вопросам Богдан СОКОЛОВСКИЙ.

Он выразил надежду, что украинская сторона в ближайшее время опровергнет эту информацию.

«Ввиду недавних заявлений руководства нашего государства по этому вопросу, хочется верить, что руководители украинской энергетической отрасли в ближайшее время опровергнут эти российские сообщения», - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Как правило, заявил эксперт, компании создают совместное юридическое лицо - СП - с целью выполнения конкретных функций, которые сложно выполнять автономно, а не с целью отчуждения имущества и в перспективе объединения компаний.

«Например, целью СП, которые предлагались в 2008 году, были поставки в Украину туркменского природного газа на прозрачных и взаимовыгодных условиях. Такая форма СП не противоречила законодательству обеих стран, не предусматривала объединения компаний и активов, не угрожала утратой ГТС Украиной. Сейчас российская сторона заявляет о совсем другой форме СП – с передачей активов и с конечной целью объединения компаний и активов», - отметил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Он убежден, что это предложение в случае реализации может привести к передаче России украинской ГТС и других энергетических активов, вопреки украинским национальным интересам и действующему законодательству, в частности, закону Украины о трубопроводном транспорте от 15 мая 1996 года № 192 (с изменениями 2003 и 2006 гг.).

«Политический контекст российских планов – это наиболее эффективное формирование экономического основания союзного государства, о котором в последнее время заговорили с подачи российских политиков», - убежден Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 30 апреля 2010 года в Сочи глава правительства РФ Владимир ПУТИН высказал предложение об объединении ОАО «Газпром» и НАК «Нафтргаз Украины».

Вчера, 28 мая, председатель правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР по итогам встречи в Москве с министром топлива и энергетики Украины Юрием БОЙКО сообщил, что совместное предприятие «Газпрома» и «Нафтогаза» на первом этапе может быть создано на паритетных началах.

«Первым шагом может стать создание совместного предприятия двух компаний на паритетных началах - 50 на 50. Сейчас необходимо определиться с перечнем активов, которые бы могли быть внесены в совместное предприятие каждой из сторон», - сказал А.МИЛЛЕР.