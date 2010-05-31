"Газпром" наращивает экспорт газа

ООО "Газпром экспорт" ожидает в 2010 году увеличение объема экспортных поставок газа по сравнению с 2009 годом, сообщил в воскресенье журналистам начальник отдела по северо-западным рынкам "Газпром экспорта" Михаил Мальгин.

"Естественно, мы ожидает положительную динамику по сравнению с 2009 годом. Экономика после кризиса начинает восстанавливаться, но резкого увеличения продаж мы не ожидаем", - сказал Мальгин. По его словам, объем экспортных поставок газа за первые четыре месяца 2010 года намного выше, чем за тот же период 2009 года. "Первый квартал где-то на уровне 2008 года, может быть чуть-чуть ниже", - сказал Мальгин.

Согласно отчетности, "Газпром" в 2009 году сократил экспорт газа на 13,4% по сравнению с 2008 годом - до 205,826 миллиарда кубометров.