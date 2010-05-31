Цены на нефть превысили 74 долл. за баррель

Цены на нефть превысили отметку $74 за баррель в ходе утренних торгов в понедельник, имеющих незначительные объемы в связи с празднованием Дня памяти в США и Великобритании, сообщает Рейтер.

К 7.32 МСК июльские фьючерсы на американскую легкую нефть подорожали на $0,38 до $74,35. В пятницу нефтяные цены опустились на 58 центов после понижения кредитных рейтингов Испании агентством Fitch.

Фьючерсы на нефть сорта Brent прибавили $0,46 до $74,48.

Фьючерсные контракты на сорт Brent с поставкой в ближайший месяц снизились в мае на $13,4, или 15,4 процента, на американскую легкую нефть - на $12,2, или 14,1 процента.

Агентство Fitch понизило кредитный рейтинг Испании до уровня "АА+" с "ААА", но пообещало в течение ближайшего года не снижать рейтинг страны несмотря на ожидаемое ухудшение ситуации с государственными финансами.

"Это больше не шокирует. Достаточно неплохая идея, поскольку в целом на рынке преобладает мнение, что даже стабфонд размером $1 триллион не решит всех проблем. Это лишь подтверждает то, что мы и так уже знаем", - сказала Кларенс Чу, трейдер Hudson Capital.

"Мы ожидаем, что на рынке будет очень спокойно при низких объемах торгов, если не случится ничего неожиданного, - сказала Чу. - Во время длинных выходных цены на нефть, как правило, изменяются в узком диапазоне".

В понедельник евро стабилизировался к американскому доллару, однако снижение испанского рейтинга продолжает оказывать на него давление.