ВР не может остановить утечку нефти в Мексиканском заливе

Нефтяная компания ВР потерпела неудачу в очередной попытке закрыть поврежденную глубоководную скважину и остановить утечку нефти в Мексиканском заливе, крупнейшую в истории США, сообщает Рейтер.

Новость о неудаче в операции "top kill" обрушила котировки акций нефтяного гиганта, которые упали более чем на 7 процентов при открытии торгов на Франкфуртской бирже в понедельник.

В Лондоне в пятницу акции компании потеряли на закрытие торгов почти 5 процентов.

ВР пыталась заткнуть буровым раствором и цементом поврежденную скважину, извергающую в море нефть после взрыва 20 апреля.

Теперь утечка нефти может продолжиться минимум до августа, признал глава ВР Тони Хейворд.

"Несомненно, окончательное решение зависит от разгрузочной скважины, которая будет завершена в августе", - сказал Хейворд в воскресенье во время визита в город Венис - центр рыболовецкой отрасли штата Луизиана, парализованной разливом нефти.

Тем временем ВР готовит новую операцию, которая в случае успеха позволит улавливать хотя бы часть вытекающей нефти.

Масштабы утечки превзошли катастрофу танкера Exxon Valdez у побережья Аляски в 1989 году. По различным оценкам, в море каждый день вытекает от 1,9 миллиона до 3 миллионов литров нефти.

В пятницу вечером возобновил работу нефтепровод на Аляске Trans Alaska Pipeline, принадлежащий консорциуму во главе с ВР. Труба была перекрыта в прошлый вторник после аварии и утечки нескольких тысяч баррелей нефти.

К 12.10 МСК акции нефтяного гиганта торговались во Франкфурте по $5,47, на 6,4 процента ниже уровня закрытия пятницы.