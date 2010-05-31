Цена на энергетический уголь в 2010 г. вырастет на 12%

Базовая отпускная цена на энергетический уголь, отпускаемый для нужд тепловой генерации, в 2010 году вырастет на 12% - с 515 грн. в январе до 579 грн. в декабре (без НДС).

Это закреплено Прогнозным балансом электроэнергии, топлива и расходов ГК ТЭС на 2010 год и первый квартал 2011 года, сообщает пресс-служба НАК «Энергетическая компания Украины».

Согласно сообщению, средневзвешенная отпускная цена угля для ТЭС НАК «ЭКУ» в 2010 году прогнозируется на уровне 560 грн./тонна.

Согласно Прогнозному балансу уровень отпуска товарной продукции генкомпаний ТЭС НАК «ЭКУ» в текущем году составит 23,852 млрд. грн. С учетом ценовых параметров топлива и тарифов предусматривается, что в 2010 году рентабельность производства электроэнергии ТЭС НАК «ЭКУ» составит 4,6%.

Напомним, базовая закупочная цена энергетического угля, отпускаемого государственным оператором рынка угольной продукции ГП «Уголь Украины» тепловым электростанциям НАК «Энергетическая компания Украины», не пересматривалась с сентября 2008 года и была зафиксирована на уровне 527,76 грн. за тонну (без НДС). В январе 2010 года между Минтопэнерго и Минуглепромом была достигнута договоренность об увеличении базовой стоимости угля, отгружаемого НАК «ЭКУ», на 10% – до 580,53 грн. за тонну (без НДС) с 1 января. Однако фактически данная договоренность не вступила в силу и уголь в первом квартале этого года отгружался по старой цене.

В 2009 году на ТЭС НАК «ЭКУ» было поставлено 21,4 млн. тонн угля, в том числе от ГП «Уголь Украины» - 17,6 млн. тонн.

Предприятия Минуглепрома в прошлом году добыли 38,441 млн. тонн рядового угля, что на 15,3%, или 6,945 млн. тонн, меньше, чем за 2008 год, в том числе коксующегося – 9,133 млн. тонн, энергетического – 29,306 млн. тонн.