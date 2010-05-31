Переговоры по ТЭК будут вестись на паритетных принципах

Министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО заявляет, что украинская сторона в переговорах в топливно-энергетической сфере будет придерживаться четкой позиции, согласно которой сотрудничество с партнерами будет осуществляться исключительно на паритетных принципах с учетом стратегических интересов Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства топлива и энергетики.

«Я считаю, что все проекты, которые мы сегодня с нашими партнерами обсуждаем и реализуем, должны приносить пользу нашей стране. Мы четко выполняем директивы нашего Президента, придерживаясь принципов паритетного участия Украины в сотрудничестве с партнерами. Наше присутствие в совместных проектах возможно только тогда, когда будет осуществляться исключительно с учетом национальных интересов», - сказал Ю.БОЙКО.

Как сообщалось, ранее Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ неоднократно отмечал, что сотрудничество Украины с партнерами в топливно-энергетической сфере будет строиться только на паритетных и прагматичных принципах.

28 мая в ходе встречи председателя правления ОАО «Газпром» Алексея МИЛЛЕРА и министра топлива и энергетики Украины Юрия БОЙКО обсуждались вопросы, связанные с проработкой предложения об объединении ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины». Стороны согласились, что этот процесс может быть поэтапным.

«Первым шагом может стать создание совместного предприятия двух компаний на паритетных началах — 50 на 50. Сейчас необходимо определиться с перечнем активов, которые могли бы быть внесены в совместное предприятие каждой из сторон», — отметил по итогам встречи А.МИЛЛЕР.

Напомним, 30 апреля 2010 года в Сочи, по итогам заседания Комитета по вопросам экономического сотрудничества Российско-украинской межгосударственной комиссии, председателем правительства РФ Владимиром ПУТИНЫМ было высказано предложение об объединении ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины».