Оптовые цены на бензин снизились

С 25 по 31 мая средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты снизились на 0,6-2,5% (в среднем на 1,6%).

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга консалтинговой группы «А-95», с 25 по 31 мая средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты изменились следующим образом: на бензин А-80 – снизились на 1,2%, или 100 грн./тонна, – 8070 грн./тонна; на бензин А-92 – снизились на 2,2%, или 190 грн./тонна, – до 8340 грн./тонна; на бензин А-95 – снизились на 2,5%, или 220 грн./тонна, – до 8460 грн./тонна; на дизельное топливо – снизились на 0,6%, или 40 грн./тонна, – до 880 грн./тонна.

Напомним, баланс (совокупность производства, импорта и экспорта) бензинов по итогам 2009 года в Украине составил 4,24 млн. тонн (в 2008 году – 4,75 млн. тонн), а дизельного топлива – 4,36 млн. тонн (в 2008 году – 5,29 млн. тонн).

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.