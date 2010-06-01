Все руководство алжирской Sonatrach уволено

Все руководство алжирской национальной нефтегазовой корпорации Sonatrach уволено в связи с коррупционным скандалом. Как передает ИТАР-ТАСС, решением президента Алжира Абдельазиза Бутефлики в отставку отправлены генеральный директор Sonatrach Мохаммед Мезиан и четыре вице-президента корпорации.

Они уже были заключены под стражу или под домашний арест в связи с проведением расследования по подозрению в хищении сотен миллионов долларов из государственной казны.

Sonatrach - ведущая алжирская компания, которая занимается добычей нефти и газа, и обеспечивает до 90% валютных поступлений в казну государства.

Один из уволенных чиновников также возглавляет вторую по величине авиакомпанию страны, где начато отдельное следствие по делу о коррупции.

На днях освобожден от занимаемой должности Шакиб Хелиль - министр шахт и энергетики, в недавнем прошлом глава ОПЕК. Он считается близким сподвижником президента, и в его отношении расследование не ведется, но алжирская газета Liberte считает, что за этой отставкой может последовать и предъявление обвинений.

Хелиля сменил Юсеф Юсефи, а главой Sonatrach назначен Нордин Шеруати. Обоих рассматривают как выдвиженцев вооруженных сил.

Алжир - участник ОПЕК и Форума стран-экспортеров газа - ежегодно экспортирует более 60 миллиардов кубометров газа, а также является восьмым по объему в мире экспортером нефти. Sonatrach - монопольный экспортер нефти и газа из Алжира и единственный оператор или партнер всех проектов в нефтегазовой отрасли страны.

Антикоррупционные расследования ведутся в Алжире в отношении многих государственных компаний. Убийство начальника полиции Алжира Али Туанси в феврале этого года в его кабинете алжирские СМИ рассматривают как месть коррупционеров за расследование контрактами на закупки оружия.