Директором ДК «Газ Украины» назначен Эдуард Швыдкой

НАК «Нафтогаз Украины» назначила директором дочерней компании «Газ Украины» Эдуарда ШВЫДКОГО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Газ Украины».

В сообщении отмечается, что сегодня председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН представил трудовому коллективу ДК «Газ Украины» нового руководителя.

Е.БАКУЛИН пожелал новоназначенному директору и коллективу ДК «Газ Украины» успехов в выполнении сложных задач по подготовке к новому отопительному сезону 2010/2011 гг.

Напомним, с августа 2006 года директором ДК «Газ Украины» был Сергей ЗУБОВ.

Справка УНИАН. Эдуард ШВЫДКОЙ родился в 1971 году в г. Мариуполь Донецкой области. В 1993 году закончил Житомирский государственный педагогический институт им. Франко, а в 2005 году - Киевский национальный экономический университет.

В 2003-2005 гг. работал на руководящих должностях в дочерних предприятиях и аппарате НАК «Нафтогаз Украины». С 2005 по 2007 год работал заместителем председателя правления НАК «Надра Украины».

В 2007-2008 гг. занимал должности первого заместителя и заместителя председателя правления НАК «Нафтогаз Украины». С марта по май 2010 года Э.ШВЫДКОЙ - заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины».