Медведев надеется, что «Южный поток» получит статус

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ надеется, что проект «Южный поток» получит статус «трансевропейской энергетической сети».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Ростове-на-Дону (Россия) по итогам саммита Россия-ЕС.

«Мы последовательно занимаемся диверсификацией маршрутов поставок нефти и газа. Успешно реализуются и крупные совместные проекты, такие, как «Северный поток». Рассчитываем, что «Южный поток» получит статус трансевропейской энергетической сети», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Он сообщил, что Россия и ЕС также разрабатывают более эффективные страховочные механизмы, чтобы защитить законные интересы всех стран - производителей, транзитеров и потребителей энергии.

«Никто не должен страдать, но все должны иметь равную защиту. Мы в этом контексте говорили и о необходимости формирования новой нормативной базы или улучшения действующей международной базы, посвященной энергетическому сотрудничеству», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Справка УНИАН. "Южный поток" (South Stream) является российско-итальянским проектом газопровода, который должен пройти по дну Черного моря из Новороссийска в болгарский порт Варну. Далее его две ветви планируются через Балканский полуостров в Италию и Австрию, хотя их точные маршруты пока не утверждены. Согласно планам, газопровод должен вступить в строй к 2015 году.

Планируемая мощность "Южного потока" составляет 63 млрд. куб. м. газа в год. Стоимость проекта оценивается в 8,6 млрд. евро.

Газопровод "Северный поток" (Nord Stream) должен соединить Россию и Евросоюз через акваторию Балтийского моря от Выборга до Грайфсвальда (Германия). Проект реализуют «Газпром» и немецкие компании E.ON и BASF.

Как ожидается, первая нитка Nord Stream мощностью 27 миллионов тонн газа в год будет построена к 2011 году, а вторая аналогичной мощности - к 2012 году.