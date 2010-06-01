ТВЭЛ и "Энергоатом" подписали контракт на поставку СЯТ

Российская корпорация ТВЭЛ и украинский "Энергоатом" подписали долгосрочный контракт на поставку свежего ядерного топлива для украинских атомных станций после 2010 года, сообщил в вторник РИА Новости официальный представитель ТВЭЛа.

На Украине работают четыре АЭС: Запорожская, Южно-Украинская, Ровенская и Хмельницкая, общей энергомощностью 13,835 ГВт. Это более половины мощностей всех электростанций Украины. Монопольным поставщиком ядерного топлива для украинских АЭС является российский атомный холдинг "ТВЭЛ". Срок действующего соглашения о поставках топлива истекает в 2010 году.